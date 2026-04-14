"آي صاغة": نمو صناديق الذهب في مصر يدل على تغير سلوك المستهلكين

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن ارتفاع إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الذهب إلى 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 يمثل مؤشرًا قويًا على تحول سلوك المستهلك المصري نحو الاستثمار في الذهب دون الحيازة الفعلية، بما يعزز من دور الصناديق كأداة ادخارية واستثمارية حديثة في السوق.

نمو صناديق الذهب محليا

وأضاف إمبابي، أن القفزة في عدد الحسابات من 94 ألف حساب في مارس 2025 إلى 289 ألف حساب في مارس 2026، إلى جانب نمو قيمة الحيازات من 1.721 مليار جنيه إلى 9.281 مليار جنيه خلال عام واحد، تعكس تسارعًا واضحًا في وتيرة الإقبال على هذا النوع من الاستثمار، مدفوعًا بارتفاع الوعي المالي وتطور أدوات الشراء الرقمي.

وأشار إمبابي، إلى أن البيانات تكشف عن توسع قاعدة المستثمرين لتشمل فئات عمرية مختلفة، مع تصدر الشريحة من 20 إلى 30 عامًا بنسبة 39.8%، تليها الفئة من 30 إلى 40 عامًا بنسبة 32.8%، وهو ما يؤكد تنامي اهتمام الشباب بالذهب كملاذ آمن وأداة فعالة للادخار والتحوط.

وأوضح إمبابي، أن هذا التغير في السلوك الاستثماري انعكس بشكل مباشر على نمط المتابعة الرقمية لأسعار الذهب، حيث باتت شريحة واسعة من المستخدمين تعتمد على المنصات الإلكترونية ومحركات البحث للحصول على البيانات اللحظية، ما عزز من حضور اسم «آي صاغة» في نتائج البحث المرتبطة بالسوق.

وأشار إمبابي، إلى أن تنامي الاعتماد على الشراء دون الحيازة يعكس مرحلة أكثر نضجًا في تعامل المصريين مع الذهب، حيث لم يعد الهدف مقتصرًا على اقتناء المشغولات أو السبائك، بل امتد إلى الاستثمار المنظم عبر الصناديق، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة المدخرات والسيولة.

وتشير أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن عدد صناديق الاستثمار في الذهب بالسوق المصرية بلغ 6 صناديق بنهاية مارس 2026، فيما استحوذت حسابات الأفراد على 72% من إجمالي الحسابات، مقابل 28% للمؤسسات.