إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من 50 ألف نقطة بنهاية تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

03:38 م 14/04/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.83% عند مستوى 49978 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 37.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 57.3 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 94.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1% عند مستوى 49078 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 20%، ليغلق على سعر 9.18 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.65 جنيه.

وصعد سهم الأسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 14.52%، ليغلق على سعر 119 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 103.91 جنيه.

وارتفع سهم حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة – 2 بنسبة 12.68%، ليغلق على سعر 8 قروش للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7 قروش.

وزاد سهم المطورون العرب القابضة بنسبة 8.06%، ليغلق على سعر 20 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 18 قرشًا.

وصعد سهم بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بنسبة 6.82%، ليغلق على سعر 53.55 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 50.13 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم حق اكتتاب شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدم-1 بنسبة 12.79%، ليغلق على سعر 22 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 25 قرشًا.

وتراجع سهم مطاحن مصر الوسطي بنسبة 5.49%، ليغلق على سعر 86.19 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 91.2 جنيه.

وهبط سهم العربية للاسمنت بنسبة 5.26%، ليغلق على سعر 54.9 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 57.95 جنيه.

وانخفض سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 3.98%، ليغلق على سعر 3.14 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.27 جنيه.

وتراجع سهم بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار بنسبة 3.96%، ليغلق على سعر 0.97 دولارًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.01 دولارًا.

البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية المستثمرين الأجانب

أحدث الموضوعات

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع الجلود بالقاهرة إلى 7 وفيات
حوادث وقضايا

الحكومة تبدأ إجراءات القيد المؤقت لـ10 شركات بقطاع البترول في البورصة
أخبار مصر

"صافي القياس".. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة؟
أخبار مصر

انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

إبراهيم نور الدين: أزمة الأهلي واتحاد الكرة "استعراض قوة"
رياضة محلية

إعلان

إعلان

