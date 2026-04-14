إيرادات قناة السويس ترتفع 19% إلى 2.2 مليار دولار في 6 أشهر

كتب : منال المصري

03:34 م 14/04/2026

ارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 19% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 2.2 مليار دولار، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو.

لماذا ارتفعت إيرادات قناة السويس؟

بحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات للنصف الأول من العام المالي الجاري الصادر للبنك المركزي المصري اليوم: فإن هذا الارتفاع جاء بدعم زيادة الحمولة الصافية 16.1% إلى 284 مليون طن.

ارتفع عدد السفن العابرة 5.8% لتسجل نحو 6.7 ألف سفينة.

كانت إيرادات قناة السويس تلقت صفعة قوية خلال العام الماضي بسبب اضطرابات البحر الأحمر على إثر هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن الشحن العالمية للضغط على وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

