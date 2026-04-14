وزيرا المالية والموارد والري يبحثان تمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث

كتب : منال المصري

11:07 ص 14/04/2026

وزيرا المالية والموارد والري

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة التنسيق المشترك بين الوزارتين في العديد من الملفات، بما يخدم المنظومة المائية ويمكنها من أداء مستهدفاتها على الوجه الأكمل.

وأكد كجوك، في بيان اليوم، استمرار التنسيق الدائم في كافة الملفات المشتركة بين الوزارتين، بما له من مردود إيجابي على الصالح العام، لافتًا إلى حرصه على دعم ومساندة جهود ترشيد ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة.

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى حرصه على التعاون المستمر مع وزارة المالية، بما ينعكس على تنفيذ المشروعات المائية المختلفة طبقًا للبرامج الزمنية المقررة.

التحول إلى أنظمة الري الحديث

وتمت مناقشة موقف البروتوكول المقترح بين وزارات الموارد المائية والري والزراعة والمالية والبنوك الوطنية، لتمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث.

وأوضح الدكتور سويلم، حتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقا لقانون الموارد المائية والري، بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير المساقي، والاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة حقليًا بما ينعكس على خدمة المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارتها، وتوفير المياه للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة.

