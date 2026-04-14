إعلان

مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية

كتب : مصطفى حمزة

02:51 م 14/04/2026 تعديل في 03:40 م

أغنية سطلانة في مسلسل أمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الشاعر مصطفى حسن على ما تردد بشأن تعدي صناع المسلسل الشهير "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" على أغنية "سطلانة" التي كتب كلماتها.

وشهدت آخر حلقات المسلسل ظهور نجومه وهم يرقصون في إحدى الحفلات على أنغام أغنية "سطلانة".

"سطلانة" وقصتها مع المسلسل الشهير

وتحدث الشاعر الغنائي مصطفى حسن، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن حقيقة تفاصيل تقديم "سطلانة" في المسلسل الشهير، وحقيقة سرقتها

وقال مصطفى حسن: "الأغنية لم تُسرق، بل على العكس، لقد حصلوا منا على التصريح".

وتابع: "سعداء جدًا بهذا التعاون، وهو يؤكد النجاح الكبير للأغنية؛ فظهورها في مسلسل عالمي كبير رفع أرقام مشاهداتها بشكل ملفت على منصات الاستماع، وأضاف لها جمهورًا جديدًا ومختلفًا بحمد الله".

معلومات عن أغنية سطلانة

يذكر أن أغنية "سطلانة" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وقدمها مطربو الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة ومحمود الليثي في الفيلم الكوميدي "بعد الشر".

وحققت الأغنية أرقام مشاهدات عالية عقب تقديمها في الفيلم عام 2023، الذي قام ببطولته علي ربيع، وميرنا نور الدين، ورنا رئيس، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وبيومي فؤاد، ومصطفى بسيط، وعلاء مرسي.


أغنية "سطلانة" في المسلسل الأمريكي

إقرأ ايضا:


إعلان

إعلان

