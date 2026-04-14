رفضت الزواج منه فاعتدى عليها.. كشف ملابسات فيديو تحرش بفتاة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها بالسب والشتم، والتلويح لها بإشارات خادشة للحياء العام بمحافظة الجيزة.

رفض الزواج يتحول إلى تحرش

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام). وبسؤالها، أفادت بتضررها من أحد جيرانها، لقيامه بالتعرض لها بشكل متكرر واعتراض طريقها أثناء سيرها بمنطقة سكنها، لرغبته في الزواج منها وسبق رفضها له، فضلًا عن تعديه عليها بالسب والشتم على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.

ضبط المتهم بالتحرش بفتاة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة القسم).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.