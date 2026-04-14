الجيش الأمريكي: لم تتمكن أي سفينة من اختراق الحصار وعبور مضيق هرمز

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من الحصار، لم تتمكن أي سفينة من المرور عبر مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، ينفّذ أكثر من 10 آلاف من البحارة ومشاة البحرية وأفراد القوات الجوية الأمريكية، بدعم من أكثر من اثنتي عشرة سفينة حربية وعشرات الطائرات، مهمة لفرض حصار بحري على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها".

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية: " خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، لم تتمكن أي سفينة من اختراق هذا الحصار، فيما امتثلت ست سفن تجارية لتوجيهات القوات الأمريكية وعادت أدراجها إلى أحد الموانئ الإيرانية المطلة على خليج عُمان".

وأضافت القيادة المركزية: "يُطبّق هذا الحصار بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما يشمل الموانئ الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان. وفي المقابل، تؤكد القوات الأمريكية دعمها لحرية الملاحة في مضيق هرمز، بالنسبة للسفن المتجهة من وإلى موانئ غير إيرانية".

عبور ناقلة نفط مرتبطة بالصين

وفي وقت سابق، عبرت ناقلة نفط مرتبطة بالصين، مضيق هرمز باتجاه بحر عُمان، رغم التصعيد السياسي والعسكري في المنطقة.

وأظهرت بيانات تتبع الملاحة أن الناقلة "ريتش ستاري" واصلت رحلتها بعد مغادرتها نقطة ارتكاز قبالة السواحل الإماراتية (الشارقة)، متجهة نحو ميناء صحار العُماني، بينما التزمت في الوقت نفسه بالممرات البحرية الآمنة التي حددتها طهران لعبور السفن، وفق ما نقلته مجلة نيوزويك الأمريكية.

وبحسب بيانات "مارين ترافيك"، لم يكن العبور مباشرًا؛ إذ حاولت السفينة اجتياز المضيق لأول مرة ظهر الاثنين بتوقيت جرينتش، قبل أن تعود أدراجها قرب جزيرة قشم الإيرانية، ثم أعادت المحاولة مساءً، لتنجح في العبور فعليًا بحلول فجر الثلاثاء.