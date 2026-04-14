إعلان

مؤشرات البورصة ترتفع بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

10:47 ص 14/04/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.91% عند مستوى 49532 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1% عند مستوى 49078 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.


الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم الإسكندرية الوطنيه للاستثمارات المالية الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم المصرية للمنتجعات السياحية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدم-1 الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم العربية للأسمنت.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية المستثمرين الأجانب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

