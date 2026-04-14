ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.91% عند مستوى 49532 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1% عند مستوى 49078 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.



الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم الإسكندرية الوطنيه للاستثمارات المالية الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم المصرية للمنتجعات السياحية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدم-1 الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم العربية للأسمنت.