"بتروجلف" تعزز إنتاجها بـ10 آلاف برميل يوميًا في خليج السويس

سجلت شركة "بتروجلف"، التابعة للشركة القابضة لجنوب الوادي المصرية للبترول، قفزة ملحوظة في معدلات إنتاجها من حقول خليج السويس، لتصل إلى نحو 26.6 ألف برميل يوميًا، مقارنة بحوالي 17 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الأولى من العام المالي 2025/2026، محققة بذلك أعلى مستوى إنتاج منذ تأسيسها عام 1982.

10 آلاف برميل يوميًا تدفع بتروجلف لأعلى مستوى تاريخي

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بطفرة إنتاجية قوية بلغت نحو 10 آلاف برميل يوميًا خلال خمسة أشهر فقط، في إطار تنفيذ خطة عمل متكاملة ركزت على التوسع في عمليات الحفر والصيانة. وشملت الخطة حفر بئر إنتاجية جديدة "شمال جيسوم الشمالي-16"، والتي ساهمت وحدها بإضافة نحو 4 آلاف برميل يوميًا، إلى جانب تنفيذ برنامج صيانة مكثف لآبار الشركة بخليج السويس، أسفر عن زيادة إضافية تقدر بنحو 6750 برميل يوميًا.

كما تم تنفيذ أعمال الحفر والصيانة باستخدام جهازي حفر، بما يعكس كفاءة التشغيل وتسارع وتيرة تنفيذ الخطط الإنتاجية، وهو ما عزز من قدرة الشركة على تحقيق هذه القفزة في وقت قياسي.

وتعد "بتروجلف" نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستثمارية في قطاع البترول، حيث تجمع بين الشركة القابضة لجنوب الوادي للبترول، وشركة "بيكو" المصرية، وشركة "كوفبيك" الكويتية، في إطار تعاون يسهم في تعظيم الإنتاج وتعزيز الاستثمارات بقطاع الطاقة.