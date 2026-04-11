أكد أحمد كجوك وزير المالية أنهم يستهدفون زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام المالي المقبل 2026-2027 من خلال جذب ممولين جدد طواعية ودون أعباء إضافية، مستهدفين ضم 100 ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط والمتكامل بحوافز وتسهيلات غير مسبوقة.

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تطبيق حزم التسهيلات العقارية والضريبية والجمركية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

3 مراكز ضريبية

وأضاف الوزير أننا نستهدف تقديم خدمات مميزة من خلال ثلاث مراكز ضريبية مميزة، وبما يحقق نقلة فى جودة الخدمات المقدمة، موضحًا أنه سيتم إطلاق كارت التميز الضريبى للممولين الملتزمين يتيح خدمات ومزايا إضافية لهم.