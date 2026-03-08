استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأحد 8-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 5000 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6428 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 7500 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 8571 جنيهًا للجرام.

اقرأ أيضًا:

لماذا قفز سعر الذهب اليوم في مصر رغم إغلاق البورصات العالمية؟

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 60000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 266558 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 428550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ أيضًا:

الذهب العالمي يقفز بأكثر من 2.5% ويحلق فوق مستوى 5400 دولار للأونصة

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.76% إلى نحو 5171 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.