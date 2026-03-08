إعلان

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر حلول التعاملات المسائية؟

كتب : أحمد الخطيب

07:18 م 08/03/2026 تعديل في 07:18 م

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأحد 8-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 5000 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6428 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 7500 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 8571 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 60000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 266558 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 428550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.76% إلى نحو 5171 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

