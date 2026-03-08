قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرفة التجارية، إن هناك عوامل كثيرة من المحتمل أن تؤدي لارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هلال، أنه من ضمن هذه العوامل ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا، منذ بداية الحرب بين أمريكا وإيران.

وأشار هلال، إلى أن الحديث عن زيادة الأسعار لا يتعلق فقط بعامل واحد، بل هناك عده عوامل أخرى، مثل ارتفاع النايلون البحري والتأمين البحري الذي وهو ما يخلق ضغطًا مضاعفًا على الأسعار النهائية للمنتج في السوق.

وأوضح هلال، أن ارتفاع سعر الدولار محليا سيزيد الضغط على الأسعار حيث هناك العديد من مدخلات الإنتاج مستوردة.

وفقد متوسط سعر العملة المصرية في بنوك مصر نحو 4% من قيمته خلال تعاملات اليوم ليهبط إلى أدنى مستوى مقابل الدولار بفعل تزايد خروج الأجانب بسبب المخاوف من التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة ومنها مصر.

وهبطت العملة المصرية بنحو جنيهين وقرشين اليوم إلى 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع لكل دولار بنهاية اليوم وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وأضاف رئيس الشعبة، أن الشركات تدرس في الوقت الحالي تأثير هذة العوامل على سعر المنتج النهائي، مؤكدا على أن أغلب الشركات لم ترفع أسعار أي من منتجاتها حتى الآن.

