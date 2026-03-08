هل يعاني السوق من نقص أسطوانات البوتجاز؟ وزارة البترول توضح

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية توافر أسطوانات البوتاجاز بكميات كافية في السوق المحلي، نافيةً ما تردد بشأن وجود أي نقص في بعض المناطق. وأوضحت الوزارة أنها تتابع على مدار الساعة من خلال غرف العمليات بالوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التوزيع توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضافت الوزارة أن جميع المحافظات تحصل على كامل حصصها من البوتاجاز، مع ضخ كميات إضافية لمواجهة الاحتياجات الموسمية وزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم.

وأشارت الوزارة إلى انتظام عمل مصانع تعبئة البوتاجاز ومستودعات التوزيع، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة نقل غاز البوتاجاز إلى مصانع التعبئة، وكذلك نقل الأسطوانات المعبأة إلى مستودعات البيع للمستهلكين من خلال سيارات التوزيع.