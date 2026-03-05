نظمت البورصة المصرية بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) أولى جلسات المائدة المستديرة تحت مسمى «منصتك للاستثمار والتمويل» عن طريق الحضور الفعلي والافتراضي بواسطة وسائل التواصل التكنولوجية، بحضور نيفين منصور مستشار أحمد كجوك وزير المالية ونادية لملوم الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء والمتخصصين في أسواق المال، وقد شارك في الجلسة أيمن طه مستشار رئيس البورصة المصرية، إلى جانب فريق الترويج وتطوير الأعمال بالبورصة المصرية.

وأضحت البورصة في البيان الصادر اليوم، أن هذا اللقاء استعرض عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها نشأة وتطور البورصة المصرية ودورها في دعم الاقتصاد القومي، ومزايا القيد وما يتيحه من فرص لنمو وتوسع الشركات، وأيضا مزايا وأهمية الاستثمار في سوق الأوراق المالية، فضلًا عن الإجراءات والخطوات اللازمة لقيد الشركات.

وتم فتح باب النقاش والرد على الاستفسارات المتعلقة بآليات القيد، ومتطلبات الطرح، والمزايا المتاحة للشركات، بالإضافة إلى استعراض عدد من النماذج الناجحة للشركات المقيدة وقدرتها على الاستفادة من وجودها داخل سوق الاوراق المالية في تعزيز معدلات النمو والتوسع.

وتأتي هذه الفعالية في ضوء استراتيجية البورصة المصرية الهادفة إلى تعميق سوق رأس المال، وزيادة قاعدة الشركات المقيدة، وإبراز البدائل التمويلية المتنوعة التي يتحها القيد، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وتواصل البورصة المصرية تنفيذ سلسلة من المبادرات والفعاليات الترويجية والتثقيفية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يعزز دور سوق رأس المال كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

