ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.30% عند مستوى 52090 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 47.3 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 49 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.59% عند مستوى 51936 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية بنسبة 13.01%، ليغلق على سعر 1.65 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.46 جنيه.

وصعد سهم اوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 8.27%، ليغلق على سعر 36.51 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 33.72 جنيه.

وزاد سهم المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة 4.37%، ليغلق على سعر 9.07 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.69 جنيه.

وارتفع سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 4.21%، ليغلق على سعر 43.27 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 41.52 جنيه.

وصعد سهم المصرية للدواجن بنسبة 3.92%، ليغلق على سعر 9.01 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.67 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم مصر للفنادق بنسبة 5.96%، ليغلق على سعر 30.32 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 32.24 جنيه.

وتراجع سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 5.48%، ليغلق على سعر 18.62 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 19.7 جنيه.

وانخفض سهم الوطنية للطباعة بنسبة 4.87%، ليغلق على سعر 24.63 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 25.89 جنيه.

وتراجع سهم العربية للمحابس بنسبة 4.83%، ليغلق على سعر 8.28 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.7 جنيه.

وهبط سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4.74% ، ليغلق على سعر 199 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 208.9 جنيه.