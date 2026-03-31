ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.90% عند مستوى 45595 نقطة، بمنتصف جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 2.62% عند مستوى 45189 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في منتصف جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم بنك قطر الوطني الأسهم الأكثر ارتفاعًا في منتصف جلسة اليوم، ويليه سهم بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في منتصف جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) الأكثر انخفاضًا في منتصف جلسة اليوم، ويليه سهم العربية للمحابس.