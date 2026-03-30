وزير البترول يوقع اتفاقًا مع قبرص لتعزيز التعاون في الغاز

وقع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقًا إطاريًا للتعاون والتكامل في مجال الغاز الطبيعي مع نظيره القبرصي مايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026".

وشهد مراسم التوقيع كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة.

تلبية الطلب المحلي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية

ويهدف الاتفاق إلى تعظيم الاستفادة من موارد الغاز في قبرص من خلال نقلها إلى مصر، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية.

كما يتضمن تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الأطر والمبادئ المنظمة للتعاون بين الجانبين، والعمل على تنسيق المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية المشاركة في مشروعات الاستكشاف والإنتاج البحري قبالة السواحل القبرصية.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون الإقليمي ودعم جهود تحقيق أمن الطاقة، حيث يمثل خطوة مهمة نحو توسيع الشراكة بين مصر وقبرص وفتح آفاق جديدة للتعاون في منطقة شرق المتوسط، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلدين.