تستعد شركات الحديد المصرية لإعلان قوائم أسعارها عن شهر أبريل المقبل، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط عالميا وهو ما أدى لارتفاع أسعار المحروقات والسولار محليا، كما ارتفعت أسعار الشحن الدولي وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار خامات الحديد المستوردة، كما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية، فمع هذه الضغوطات المحلية والعالمية هل تلجأ شركات الحديد لرفع الأسعار؟

يقول أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بغرفة القاهرة التجارية، إنه على الرغم من ارتفاع كافة تكاليف الإنتاج، إلا أنه من الصعب التوقع بتوجه شركات الحديد سواء برفع الأسعار أو ثبيتها.

مد قرار فرض رسوم إغراق على واردات الصلب يضغط شركات الحديد

ويرى الزيني، أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أن قرار رفع الأسعار له اعتبارات وحيثيات أخرى، حيث يتزامن إعلان أسعار إبريل مع إنتهاء قرار فرض رسوم إغراق لمدة 200 يوم على واردات الصلب.

وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أصدر قرارًا ، في 11 سبتمبر الماضي، بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب المدرفلة على الساخن لمدة 200 يوم بنسبة 13.6%، وبما لا يقل عن 3673 جنيهًا للطن.

كما فرض وزير الاستثمار رسومًا بنسبة 16.2% على واردات مصر من البليت، بما لا يقل عن 4613 جنيهًا للطن.

وجاء هذا التوجه نحو فرض هذه الرسوم في ظل الضرر الذي لحق بالصناعة الوطنية نتيجة الزيادة المفاجئة والكبيرة في حجم الواردات من الصلب الساخن، والتي يتم استيرادها بأسعار أقل من المنتج المحلي.

وأضاف الزيني، أنه من الممكن أن تلجأ شركات الحديد لتثبيت الأسعار لضمان مد قرار فرض رسوم إغراق على واردات الصلب لحماية الصناعة الوطنية.

واتفق معه، محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قائلا: إن شركات الحديد يمكن أن ترفع أسعارها ولكن بنسبة أقل بكثيرة من نسبة الزيادة في مدخلات الإنتاج.

ويرى حنفي، أن شركات الحديد ستمرر الزيادة التي حدثت في أسعار السولار والدولار والشحن اللوجستي بالتدريج، والذي سيساعدها على ذلك وجود مخزون من مستلزمات الإنتاج قبل زيادة الأسعار.

كانت لجنة التسعير التلقائي قررت رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ارتفاع قياسي جديد ليتخطى مستوى الـ 54 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخه وفق بيانات منشورة على مواقع 6 بنوك

متوسط أسعار الحديد وإنتاج مصر

وبحسب الزيني، بلغ متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع من 35 إلى 37 ألف جنيه، وللمستهلك من 36 إلى 39 ألف جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضم قطاع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها حديد عز، بشاي للصلب، السويس للصلب، وحديد المصريين.