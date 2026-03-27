انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الجمعة 27-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4526 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5820 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6790 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7760 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 241336 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 388000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.76% إلى نحو 4409 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.