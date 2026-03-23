هبط سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 220 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 23-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4466 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5742 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6700 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7657 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 53600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238132 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 382850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 5.14% إلى نحو 4261 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.