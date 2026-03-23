وزير المالية: تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير عودة الشحنات "المرتجعة" للمصدرين

كتب : منال المصري

12:36 م 23/03/2026

أحمد كجوك وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير عودة الشحنات التي تعذر تسليمها لوجهتها النهائية للمصدرين، حيث يتم اعتبار عملية التصدير "غير تامة" في حالة عودة السفن اضطراريًا دون تفريغ أو عدم مغادرتها المياه الإقليمية.

وأشار في بيان اليوم إلى أنه يتم اعتبار هذه الشحنات المرتجعة «بضائع وطنية» لم تغادر البلاد وإلغاء أثر بيانات التصدير المسجلة.

إعفاء المصدرين من التسجيل المسبق للشحنات

وأوضح كجوك، أنه تم إعفاء المصدرين من التسجيل المسبق للشحنات «ACI» لانتفاء صفة الوارد الأجنبي، مؤكدًا حرص مصلحة الجمارك المصرية على تيسير إجراءات "بواصل الارتجاع" والسماح بإعادة الشحنات للموانئ الأصلية.

وقال كجوك، إننا نعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم كل سبل الدعم للمصدرين فى ظل اضطراب حركة الملاحة بالخليج العربي، وغلق مضيق «هرمز».

تخفيف الأعباء على المصدرين

وأكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن هذه التيسيرات تسرى على الشحنات العائدة خلال شهرين من تاريخ التصدير، لافتًا إلى أن هناك أولوية متقدمة لإنهاء إجراءات الشحنات المرتجعة وتخفيف الأعباء عن المصدرين.

وزير المالية الجمارك البضائع المرتجعة مضيق هرمز

