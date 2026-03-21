خطوات الاستعلام عن "الرقم التأميني" إلكترونيا؟

كتب : دينا خالد

02:35 م 21/03/2026

الاستعلام عن رقمك التأميني

يُحدد للمؤمن عليه سواء كان في القطاع العام أو الخاص أو صاحب العمل، رقمًا مسلسًا من هيئة التأمينات الاجتماعية، بعد اشتراكه مباشرة في نظام التأمينات.

ويسمى هذا بـ "الرقم التأميني" وهو النواة الرئيسية لنظام المعلومات في الهيئة، ومن خلاله ينشأ سجل للمؤمن عليه يضم بيانات اسمه الثلاثي واسم الأم ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

وتسمح هيئة التأمينات للمؤمنين عليهم أن يستعلموا عن أرقامهم التأمينية عبر موقع الهيئة الإلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي من مقرات الهيئة.

كيف تحدث عملية الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا؟

ويمكن لأي شخص من المؤمَّن عليهم معرفة رقمه التأميني من خلال الرابط التالي: طلب استعلام عن الرقم التأميني

ويدخل المؤمن عليه البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم، ثم ينقر على أيقونة إرسال الطلب.

وبعد هذه الخطوات بلحظات تظهر بيانات الرقم التأميني كاملة على شاشة الكمبيوتر أو الهاتف بما فيها الرقم التأميني للشخص المرغوب في معرفة رقمه.
التأمينات الاجتماعية.

الرقم التأميني القطاع العام القطاع الخاص

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تهديد زيزو وعودة الشناوي.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الترجي التونسي
رياضة محلية

تهديد زيزو وعودة الشناوي.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الترجي التونسي
"أبوها بيدعي لها من الجنة".. ريهام عبد الغفور تكشف عن سر نجاح "حكاية نرجس"
زووم

"أبوها بيدعي لها من الجنة".. ريهام عبد الغفور تكشف عن سر نجاح "حكاية نرجس"
الرئيس السيسي يصل السعودية لتعزيز التعاون ومواجهة التصعيد الإيراني
أخبار مصر

الرئيس السيسي يصل السعودية لتعزيز التعاون ومواجهة التصعيد الإيراني
"سفاح التجمع".. الرقابة على المصنفات الفنية تكشف كواليس منع عرض الفيلم
أخبار مصر

"سفاح التجمع".. الرقابة على المصنفات الفنية تكشف كواليس منع عرض الفيلم

خريطة الأسعار اليوم: استقرار الأرز والفول وارتفاع الذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: استقرار الأرز والفول وارتفاع الذهب

