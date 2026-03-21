البترول تخفض مستحقات الشركاء من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، العمل على الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي، بالتوازي مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفّز الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.

خطة حكومية للانتهاء الكامل من السداد بنهاية يونيو 2026

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات شركاء الاستثمار تدريجيًا من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع التنسيق اللازم للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام.

وأوضح أن الوزارة أولت، منذ النصف الثاني من عام 2024، اهتمامًا بالغًا بتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار، أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة، مع الانتظام في السداد الشهري أولًا بأول. كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعة ودعم متواصلين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تسوية المديونيات تعيد تنشيط البحث والاستكشاف

وأضاف أن هذه الإجراءات والمحفزات، إلى جانب الالتزام بالسداد الشهري، أسهمت في احتواء تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021/2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية آنذاك.

وأكد أن هذه الخطوات انعكست إيجابيًا على تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي تُنفذ بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تبنت الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج. وأوضح أن شركة إيني الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، وبي بي البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، وأركيوس الإماراتية بنحو 2 مليار دولار، إلى جانب تعزيز شل العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، فضلًا عن توسع شركة أباتشي في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية، حيث تجاوزت استثماراتها 4 مليارات دولار.