انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و75 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و200 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.