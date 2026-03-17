قبل الزيادة المرتقبة.. قفزة كبيرة في الحد الأدنى للأجور بمصر خلال 12 عامًا (رسم تفاعلي)

كتب : منال المصري

01:34 م 17/03/2026

قبل الإعلان المرتقب للحكومة عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، شهد هذا الحد ارتفاعًا كبيرًا في القطاعين العام والخاص خلال 12 عاما، إذ قفز بنحو 483% خلال الفترة من 2014 حتى فبراير 2026، في ظل الضغوط الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار عقب تحرير سعر الصرف.

وسعت الحكومة إلى تسريع وتيرة رفع الحد الأدنى للأجور، حيث ارتفع من 1200 جنيه في عام 2014 إلى نحو 7 آلاف جنيه حاليًا، وذلك في محاولة للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع معدلات التضخم الناجمة من زيادة سعر الدولار والبنزين والسولار.

زيادة مرتقبة للحد الأدنى للأجور

ومن المنتظر أن يصدر أحمد كجوك وزير المالية قرارًا مهمًا خلال الأسبوع الجاري بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، على أن يبدأ تطبيقه مع انطلاق العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

وعقب ذلك، من المتوقع أن يناقش المجلس القومي للأجور، برئاسة أحمد رستم، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور خلال 12 عاما

يناير 2014: سجل 1200 جنيه.

يوليو 2019: زاد إلى 2000 جنيه بزيادة.

يوليو 2021: زاد إلى 2400 جنيه.

أبريل 2022: سجل 2700 جنيه.

أكتوبر 2022: صعد إلى 3000 جنيه.

أبريل 2023: زاد إلى 3500 جنيه

أكتوبر 2023: زاد إلى 4000 جنيه.

مارس 2024: قفز إلى 6000 جنيه.

مارس 2025: زاد إلى 7000 جنيه.

