انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:36 ص 17/03/2026 تعديل في 11:43 ص

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.88 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.96 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.88 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.88 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.91 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.91 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

