المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ينخفض 0.12% بمستهل جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

11:04 ص 15/03/2026

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.12% عند مستوى 46736 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.86% عند مستوى 46790 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر انخفاضا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم العبور للاستثمار العقارى الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم جواء للصناعات الغذائية - مصر الأسهم الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية

