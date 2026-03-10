قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026، والثالثة خلال عام واحد.

ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

كما شمل القرار زيادة سعر غاز تموين السيارات بنحو 30% ليصل إلى 13 جنيهًا، إضافة إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، وكذلك أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.

ويستعرض موقع مصراوي في هذا الملف عدد مرات زيادة أسعار المحروقات خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى تداعيات هذه الزيادات على أسعار السلع ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة.

كيف تؤثر على السلع والتضخم والفائدة؟

