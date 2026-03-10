إعلان

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية خاصة)

كتب : أحمد الخطيب

02:14 م 10/03/2026

أسعار البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026، والثالثة خلال عام واحد.

ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

كما شمل القرار زيادة سعر غاز تموين السيارات بنحو 30% ليصل إلى 13 جنيهًا، إضافة إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، وكذلك أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.

ويستعرض موقع مصراوي في هذا الملف عدد مرات زيادة أسعار المحروقات خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى تداعيات هذه الزيادات على أسعار السلع ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة.

كيف تؤثر على السلع والتضخم والفائدة؟

رسميا.. ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تمويل السيارات

زيادة أسعار غاز تموين السيارات والمنازل بداية من اليوم الثلاثاء- تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار إسطوانة البوتجاز المنزلي لـ275 جنيها والتجاري إلى 550

من 5 جنيهات إلى 275 جنيهًا.. رحلة ارتفاع إسطوانة البوتاجاز منذ 2012

خبراء يوضحون أسباب زيادة أسعار الوقود في مصر بعد الارتفاع الأخير

زيادة 783%.. كيف ارتفع سعر بنزين 80 في 10 سنوات؟

زاد بين 209% و783%.. رحلة رفع البنزين بأنواعه في 10 سنوات

شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. توقعات برفع المركزي الفائدة 2 و3% بشكل استثنائي

شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 3% بعد زيادة السولار

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البنزين والسولار البوتاجاز الغاز الطبيعي أسعار السلع التضخم الفائدة

