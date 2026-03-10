إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

01:13 م 10/03/2026

أسعار البيض

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 142.88 جنيه، بتراجع قرش.

كرتونة البيض البلدي: 148.69 جنيه، بتراجع 10.48 جنيه.

زيادة أسعار غاز تموين السيارات والمنازل بداية من اليوم الثلاثاء- تفاصيل

من 5 جنيهات إلى 275 جنيهًا.. رحلة ارتفاع إسطوانة البوتاجاز منذ 2012

رسميا.. ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تمويل السيارات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض أسعار البنزين والسولار البيض البلدي البيض الأبيض

