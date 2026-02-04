وقعت الهيئة القومية للبريد ومعاهد الجزيرة العليا بالمقطم بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى إتاحة باقة متكاملة من الخدمات المالية والبريدية والحكومية داخل الحرم الأكاديمي للمعاهد، بما يخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بحسب بيان اليوم.

وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لإستراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير خدماتها وتعزيز تواجدها داخل المؤسسات التعليمية.

وأشارت إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي يوفرها البريد المصري، من بينها تحصيل الرسوم الدراسية، ورسوم الأنشطة والخدمات الطلابية لصالح المعاهد، وتوصيل الشهادات للخريجين، إلى جانب إتاحة جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية التي تقدمها الهيئة لطلاب المعاهد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين

ومن جانبه، أوضح مجدي عبدالله، منشئ ومؤسس معاهد الجزيرة العليا بالمقطم، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص المعاهد على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، بما يسهم في تطوير الخدمات التعليمية والإدارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ مفهوم الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي في التعليم، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء مؤسسات ذكية تقدم خدمات عصرية ومتكاملة.

وفي السياق ذاته، أضاف سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، أن البروتوكول ينص على تخصيص مقر متكامل للبريد داخل المعاهد لتقديم مختلف الخدمات الحكومية والبريدية والمالية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي يقدمها البريد المصري.