لاول مرة في تاريخه.. المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من 49 ألف نقطة

اقترب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 من مستوي 49 ألف نقطة خلال تعاملات اليوم؛ حيث ارتفع بنسبة 1.81% ليصل إلى مستوى 48465 نقطة خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.
وكان المؤشر الرئيسي قد استهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بارتفاع نسبته 0.55% عند مستوى 47866 نقطة.
