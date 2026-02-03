لاول مرة في تاريخه.. المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من 49 ألف نقطة

كتبت- ميريت نادي:

اقترب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 من مستوي 49 ألف نقطة خلال تعاملات اليوم؛ حيث ارتفع بنسبة 1.81% ليصل إلى مستوى 48465 نقطة خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.

وكان المؤشر الرئيسي قد استهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بارتفاع نسبته 0.55% عند مستوى 47866 نقطة.

أقرا ايضا:

المؤشر الرئيسي يسجل اعلي مستوي تاريخي له بمتسهل جلسة اليوم

القلعة للاستثمارات تتكبد خسائر بـ 1.2 مليار جنيه في الربع الثاني بسبب تراجع الإيرادات