أصيب 10 أشخاص اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية قبل كوبري الكيلو 71، بنطاق قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين، إثر ذلك انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف لموقع البلاغ.

تبين من المعاينة اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص داخل مياه إحدى الترع، وتمكنت القوات بمشاركة الأهالي من استخراج المصابين وانتشال السيارة من المياه.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: إسماعيل محمد حسن، 32 عامًا، مهند محمد عبد الله ناصف، 16 عامًا، إبراهيم سعيد سعد، 54 عامًا، عبد المنعم محمد عبد المنعم، 31 عامًا، عاطف سعيد السباك، 55 عامًا، محمود السيد مراد، 26 عامًا، عبد الله محمد عبده عبد المعطي، 38 عامًا، أحمد محمد عبد الكريم، 24 عامًا، محمد جمعة السيد، 20 عامًا، وعبد الله محمد عبده، 38 عامًا، وجميعهم مصابون بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.