خريطة الأسعار اليوم: انخفاض العدس والفول السائب واللحوم وارتفاع الذهب

كتب : ميريت نادي

03:00 م 19/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار البيض، والعدس، واللحوم، والفول السائب، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار العدس واللحوم والفول السائب اليوم بالأسواق

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

65 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض العدس اللحوم الأسمنت

