انخفضت أسعار البيض، والعدس، واللحوم، والفول السائب، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

