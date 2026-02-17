كتبت- ميريت نادي:

انخفضت أسعار الأرز، والعدس، والدواجن، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الفول، واللحوم، والجبن الرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".



ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.71 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.2 جنيه، بزيادة 14 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.96 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.22 جنيه، بزيادة 78 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 33.9 جنيه، بتراجع 17 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.24 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.46 جنيه، بتراجع 1.08 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.44 جنيه، بتراجع 4 قروش.

لتر زيت الذرة: 107.06 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 405.14 جنيه، بزيادة 2.85 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.77 جنيه، بتراجع 1.24 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.2 جنيه، بتراجع 2.51 جنيه.

كيلو الفول السائب: 55.19 جنيه، بزيادة 1.95 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 123.99 جنيه، بتراجع 16.45 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 286.93 جنيه، بزيادة 10.4 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 34.72 جنيه، بزيادة 2.6 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 105.44 جنيه، بزيادة 4.91 جنيه.