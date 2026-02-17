إعلان

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتب- أحمد الخطيب:

10:32 ص 17/02/2026

أسعار الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35044.08 جنيه، بتراجع 1457.96جنيه.

سعر طن حديد عز: 36914.08 جنيه، بتراجع 1497.53 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3966.04 جنيه، بزيادة 66.92 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مواد البناء أسعار الحديد أسعار الأسمنت طن الحديد

