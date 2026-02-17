إعلان

بروتوكول بين الجمارك المصرية والسودانية لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات

كتبت- منال المصري:

10:41 ص 17/02/2026

بروتوكول بين الجمارك المصرية والسودانية

وقعت مصلحة الجمارك المصرية على بروتوكول تعاون مع قوات الجمارك السودانية لتعزيز التكامل الجمركي وتبادل الخبرات في المجالات الجمركية بما يؤكد عمق العلاقات المصرية السودانية، ويمثل خطوة جديدة نحو التعاون المثمر بين الجانبين.

وأكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، في بيان اليوم، أن وزير المالية وجه بتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الشقيقة وبناء القدرات في المجالات الجمركية المختلفة.

وأوضح أن هذا البروتوكول يبني شراكة مؤسسية مستدامة في مجالات تبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث النظم الجمركية والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.


وأضاف أموي أن الدولة تولي أهمية كبيرة لملف بناء القدرات البشرية ونقل الخبرات، إيمانًا بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتطوير الأداء الجمركي ورفع كفاءة العمل بالمنافذ.

وأشار الفريق شرطة صلاح إبراهيم مدير عام قوات الجمارك السودانية، إلى أن التعاون مع مصلحة الجمارك المصرية يمثل نقلة نوعية لقوات الجمارك السودانية في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير الأداء المؤسسي.
وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الأجهزة الجمركية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

ويتضمن البروتوكول برامج تدريبية متخصصة لضباط الجمارك السودانية، وتبادل الزيارات والخبرات في مجالات التعريفة الجمركية، والتقييم، والإجراءات الحديثة، وإدارة المخاطر، وتنسيق العلاقات الجمركية مع المنظمات الإقليمية والدولية.

