الشعبة: فارق أسعار الموبايلات بين مصر والدول المجاورة يصل إلى 60%

أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن أسعار الموبايلات في مصر أغلى من الأسعار الموجودة في الدول المحيطة، مشيرًا إلى أن المواطنين قادرون على معرفة ذلك من خلال صفحات السوشيال ميديا والإنترنت.

وقال رمضان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، إن فارق الأسعار يتراوح بين 10% و60% مقارنة بالإمارات والسعودية، موضحًا أن الأسعار موجودة على الإنترنت ولا يمكن إنكار أن الموبايلات في مصر أغلى من الخارج.

وأضاف أن الحديث عن ضريبة الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج أثار بلبلة داخل السوق، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع الحقيقي للقطاع ولا تمثل الموقف الرسمي لشعبة المحمول، وأنها تصريحات شخصية لا تستند إلى بيانات أو قرارات صادرة عن الجهات المختصة داخل الغرفة التجارية.

وتابع نائب رئيس الشعبة أن نشر تصريحات غير دقيقة قد يؤدي إلى سوء فهم لدى الرأي العام، ويخلق توترًا غير مبرر بين التجار والمصريين بالخارج، فضلًا عن الإضرار بالعلاقات المؤسسية مع الجهات الحكومية

وحذر رمضان من أن مثل هذه التصريحات تفتقر إلى الدقة وتحتوي على مغالطات في توصيف موقف الشعبة.

وأكد رمضان أن الشعبة ملتزمة بتقديم صورة واضحة ودقيقة عن واقع السوق، داعيًا إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية والابتعاد عن التصريحات الفردية التي قد تُسيء إلى القطاع أو تُثير الجدل دون مبرر، مشددًا على ضرورة الشفافية لدعم استقرار سوق المحمول في مصر.