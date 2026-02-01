زيلينسكي: الحوار المباشر مع بوتين "ضروري" لحل القضايا الإقليمية‎

وكالات

أعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التأكيد على ضرورة عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لحل القضايا العالقة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وقال زيلينسكي: "إن القضايا الأكثر حساسية، وعلى رأسها ملف الأراضي، لا يمكن حلّها من دون لقاء مباشر مع بوتين"، مؤكدا استعداد كييف للاجتماع في أي صيغة تضم روسيا والولايات المتحدة ضمن مساعي إنهاء الحرب.

وأضاف زيلينسكي، أن بلاده منفتحة على مفاوضات ثلاثية مع موسكو وواشنطن، مع إمكانية انضمام أوروبا في مرحلة لاحقة، مشددا على أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي "تمثل جزءا من ضمانات الأمن المستقبلية".

وأكد زيلينسكي، أن الاجتماع الثلاثي بين كييف وواشنطن وموسكو "ضروري"، مشيرا إلى أن فرق التفاوض لن تتمكن من التوصل الى اتفاق بشأن القضايا الإقليمية من دون تواصل مباشر مع القيادة الروسية، موضحا أن هذه الملفات مدرجة ضمن "خطة السلام" ذات الـ20 بندا وتعد "مؤلمة ومعقدة"، على حد وصفه.

تأتي تصريحات "زيلينسكي" قبيل لقاء الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية والتي من المتوقع أن تُقام هذا الأسبوع في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".