ارتفاع أسعار اللحوم والعدس والزيت بالأسواق اليوم

كتب : مصراوي

01:01 م 09/01/2026

أسعار اللحوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والسكر، والعدس، والزيت، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 9-1-2026، بينما انخفضت أسعار الجبن الأبيض والرومي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.14 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.14 جنيه، بزيادة 1.21 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.64 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 93.32 جنيه، بزيادة 67 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.74 جنيه، بزيادة 1.21 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.34 جنيه، بزيادة 70 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.99 جنيه، بزيادة 1.1 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.2 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت الذرة: 110.54 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.83 جنيه، بزيادة 3.92 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.48 جنيه، بزيادة 1.43 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.15 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الفول السائب: 51.51 جنيه، بتراجع 95 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.57 جنيه، بتراجع 6.89 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 278.27 جنيه، بتراجع 4.55 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.03 جنيه، بزيادة 85 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 102.08 جنيه، بزيادة 3.05 جنيه.

