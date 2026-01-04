إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 4-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:23 ص 04/01/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 4-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بالتعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بالتعاملات المسائية السبت 3-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 4-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6705 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5865 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5030 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3910 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2795 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 208485 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 46920 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 4332 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

