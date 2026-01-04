

وكالات

قالت 4 مصادر مطلعة، إن صادرات النفط الفنزويلية متوقفة تمامًا، مشيرة إلى أن الموانئ لم تتلقَّ أي طلبات للسماح للسفن المحملة بالإبحار.

كانت صادرات النفط الفنزويلية قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتخرج من المياه الإقليمية لفنزويلا.

يأتي هذا التوقف بعدما ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في كراكاس، وإعلانها أنها ستشرف على عملية انتقال سياسي في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقال ترامب، السبت، إن حظرًا نفطيًّا على فنزويلا أصبح ساريًا بالكامل.

وتظهر بيانات لتتبع السفن عدم إبحار عدد منها بعدما حملت النفط الخام والوقود في الآونة الأخيرة وكانت متجهة إلى وجهات منها الولايات المتحدة وآسيا، بينما غادرت سفن أخرى كانت تنتظر التحميل وهي فارغة.

وذكر موقع تانكر تراكرز دوت كوم، أنه لم تكن هناك أي ناقلات تقوم بالتحميل السبت في ميناء خوسيه، الميناء الرئيسي للنفط في فنزويلا.

أشارت مصادر ووثائق صادرة عن شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" إلى أن تعليق صادرات النفط بالكامل، بما في ذلك الناقلات المستأجرة من قِبل شركة شيفرون، قد يسرِّع حاجة البلاد إلى خفض الإنتاج في حقول النفط لأن مستودعات التخزين وحتى السفن المستخدمة للتخزين العائم امتلأت بسرعة في الأسابيع القليلة الماضية، وفقا للغد.