خريطة الأسعار اليوم: استقرار الدواجن والبيض وانخفاض الذهب

كتب : آية محمد

02:46 م 30/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الدواجن، والبيض، والبطاطس، واللحوم، والحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة 30-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق

11 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

66 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

الجرام يفقد 350 جنيها.. الذهب يهبط للمرة الثانية خلال منتصف تعاملات اليوم

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن خريطة الأسعار اليوم أسعار البيض أسعار مواد البناء أسعار الخضروات والفاكهة

