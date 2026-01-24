هل ترتفع أسعار الأرز قبل شهر رمضان؟ الشعبة تجيب

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لـ"مصراوي"، إن أسعار الأرز لن تشهد أي زيادة قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى استقرار الأسعار منذ نحو عام بسبب وفرة المعروض.

وأوضح أن الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح حاليًا بين 19 و21 ألف جنيه للطن، ومتوفر في المضارب، بينما يتراوح الأرز عريض الحبة بين 23 و25 ألف جنيه للطن، ومتوافر بكميات كبيرة.

ونصح شحاتة المواطنين بشراء الأرز رفيع الحبة السائب نظرًا لانخفاض أسعاره، حيث يصل للمستهلك بسعر 23 إلى 24 جنيهًا للكيلو، والمعبأ بسعر 26 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أنه يجب عدم شراء الأرز عريض الحبة بسعر يزيد عن 28 جنيهًا للكيلو للسائب، و30 جنيهًا للكيلو للمعبأ.

أما بالنسبة للأرز الشعير، فأوضح شحاتة أن سعر الطن من الأرز الشعير رفيع الحبة يتراوح بين 12.5 و13.5 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر الطن من الأرز الشعير عريض الحبة بين 14 و14.5 ألف جنيه.

وأشار إلى أن أسعار الأرز لم تتأثر بزيادة الطلب خلال الشهر الماضي رغم تجهيز شنط رمضان، مؤكدًا استمرار الاستقرار في السوق وعدم ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

