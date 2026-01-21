واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية مسارها الصعودي القوي خلال تعاملات اليوم، ليدفع الارتفاع المتواصل في الأعيرة المختلفة سعر الجنيه الذهب إلى كسر حاجز تاريخي جديد، متجاوزًا مستوى 52 ألف جنيه للمرة الأولى بزيادة 1480 جنيهًا في أقل من 24 ساعة.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52,240 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة من تاجر إلى آخر تبعًا لقيمة المصنعية وهوامش الربح، ويعكس هذا السعر قيمة الذهب الخالص بالجنيه دون احتساب أي تكاليف إضافية.

وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تسجيل أسعار الذهب في مصر قمة تاريخية جديدة بمنتصف تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6530 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 4353 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5597 جنيهًا، في حين صعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى مستوى 7462 جنيهًا.

ويأتي هذا الصعود المحلي مدفوعًا بالقفزات القياسية التي يشهدها المعدن النفيس عالميًا، بعدما لامست أسعار الأوقية مستوى تاريخيًا جديدًا قرب 4862 دولارًا، وفقًا لآخر بيانات وكالة بلومبرج.