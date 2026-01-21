إعلان

زيادة 1480 جنيهًا في أقل من 24 ساعة.. الجنيه الذهب يتخطى 52 ألف جنيه للمرة الأولى

كتب : أحمد الخطيب

02:50 م 21/01/2026

الجنيه الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية مسارها الصعودي القوي خلال تعاملات اليوم، ليدفع الارتفاع المتواصل في الأعيرة المختلفة سعر الجنيه الذهب إلى كسر حاجز تاريخي جديد، متجاوزًا مستوى 52 ألف جنيه للمرة الأولى بزيادة 1480 جنيهًا في أقل من 24 ساعة.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52,240 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة من تاجر إلى آخر تبعًا لقيمة المصنعية وهوامش الربح، ويعكس هذا السعر قيمة الذهب الخالص بالجنيه دون احتساب أي تكاليف إضافية.

وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تسجيل أسعار الذهب في مصر قمة تاريخية جديدة بمنتصف تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6530 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 4353 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5597 جنيهًا، في حين صعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى مستوى 7462 جنيهًا.

ويأتي هذا الصعود المحلي مدفوعًا بالقفزات القياسية التي يشهدها المعدن النفيس عالميًا، بعدما لامست أسعار الأوقية مستوى تاريخيًا جديدًا قرب 4862 دولارًا، وفقًا لآخر بيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب في السوق المحلية صعود أسعار الذهب سعر جرام الذهب الجنيه الذهب يتخطى 52 ألف جنيه أسعار الذهب في مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت
حوادث وقضايا

"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت
بحضور الوزير وأبوريدة.. اتحاد الكرة يعلن مؤتمرًا صحفيًا لحسام حسن غدًا
رياضة محلية

بحضور الوزير وأبوريدة.. اتحاد الكرة يعلن مؤتمرًا صحفيًا لحسام حسن غدًا
بعد قرار الإفراج عنه.. 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي بصحبة نجوم الفن
زووم

بعد قرار الإفراج عنه.. 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي بصحبة نجوم الفن
"مجانا".. قرار سار من الأهلي لجماهيره قبل مواجهة يانج أفريكانز
رياضة محلية

"مجانا".. قرار سار من الأهلي لجماهيره قبل مواجهة يانج أفريكانز
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
أخبار مصر

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي