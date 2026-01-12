كتبت- ميريت نادي:

أرجع خبراء سوق المال، الذين تحدث اليهم "مصراوي"، دخول المستثمرين العرب والأجانب بكثافة خلال الأسبوع الأول من العام الحالي لشراء أذون خزانة محلية بالسوق الثانوية إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر وتراجه المخاطر.

أظهرت بيانات البورصة أن استثمارات المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الماضي سجلت صافي شراء في أذون الخزانة بنحو 481 مليون دولار.

أذون الخزانة تعد أدوات مالية قصيرة الأجل من 3 و6 و9 شهور وسنة وتشبه الأوراق المالية تستخدمها وزارة المالية لجمع سيولة من السوق المحلية لسد عجز الموازنة.

كانت بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع استثمارات الأجانب في العملة المحلية عبر أذون الخزانة بنحو 10.7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الماضي مسجلة رقما تاريخيا نحو 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

بحسب محمود نجلة، المدير التنفيذي والمسؤول عن صناديق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، فإن تحسن الوضع الاقتصادي المصري يعد العامل الرئيسي وراء توجه المستثمرين العرب والأجانب لزيادة استثماراتهم في أصول الخزانة المصرية، مدعومًا بانخفاض معدلات التضخم، وسعر الفائدة الموجب بعد ثباته لفترة طويلة، وتحسن سعر الصرف.

وأكد أن كل هذه العوامل جعلت الاستثمار في مصر من أكثر الاستثمارات جاذبية، مع قدرتهم على تحقيق عوائد مرتفعة.

استقر معدل التضخم على مستوى مدن مصر خلال شهر ديسمبر الماضي عند 12.3% دون تغيير عن نوفمبر الماضي بعد أن وصل إلى مستوى قياسي 38% في سبتمبر 2023.

كما انتعش سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف بفضل زيادة زخم تدفقات النقد الأجنبي.

وقال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال القابضة، إن الاقتصاد المصري يلعب دورًا إيجابيًا في جذب الأموال المستثمرة في أدوات الدخل الثابت.

ومن أهم العوامل تحسن النظرة المستقبلية للتصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري، وارتفاع قدرته على السداد والوفاء بالتزاماته الخارجية، وهو ما كان المحرك الأساسي لاستمرار التدفقات النقدية، رغم اتجاه لجنة السياسات النقدية نحو التيسير النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس، وفق عيد.

خلال 2025 خفض البنك المركزي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بنسبة 7.25% على 5 مرات ليتراجع إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

وأضاف حسام عيد أن النظرة الإيجابية للمستثمرين تجاه الاقتصاد المصري، وتحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالات التصنيف العالمية مثل فيتش (Fitch) وموديز (Moody’s)، وتحول نظرتهم من سلبية إلى إيجابية، تسهم في زيادة التدفقات النقدية إلى أدوات الدخل الثابت وأدوات الدين الحكومي، خاصة أصول الخزانة والسندات الحكومية، إلى جانب ارتفاع التفاؤل بشأن تباطؤ معدلات التضخم واستمرار الأداء الاقتصادي الجيد، وتحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد المصري.

وأوضح حسام أن هذه التدفقات النقدية، سواء في أدوات الدخل الثابت الحكومية أو في الاستثمار المباشر، تعد بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على العبور الآمن من الأزمات، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصة قوية لتحقيق أرباح مجزية على الأموال المستثمرة في ظل الأوضاع الحالية.

وأكدت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أن السبب في جذب المستثمرين العرب والأجانب للشراء في أصول الخزانة المصرية يرجع إلى الإصدارات المميزة التي طرحتها الدولة، مثل قِصر آجالها وارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بأسعار الفوائد العالمية>

إضافة إلى تنوع العملات، ما يسهم في تنويع الاستثمارات ودخول عملات من فئات مختلفة، ويوفر للبورصة استقرار سعر الصرف، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على زيادة الاستثمارات.



