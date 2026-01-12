رويترز- منال المصري:

حذر محللون الأسواق من التبعات السلبية التي ستقع الاقتصاد الأمريكي بعد أن كشف جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي تلقيه تهديدات من إدارة ترامب للتأثير على قرارات أسعار الفائدة.

انخفض سعر الدولار الأمريكي عالميا بشكل عام، وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، بينما ارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة وسط تصاعد التوترات بين البيت الأبيض والبنك المركزي الأمريكي بشكل حاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق رويترز.

جاء ذلك بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددته بتوجيه لائحة اتهام جنائية تتعلق بتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في محاولة للضغط على السياسة النقدية الفيدرالية لخفض أسعار الفائدة.

مخاوف مشروعة

قالت كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق، كورباي، وتورنتو:

""إن ما كشفته هذه الليلة يمثل تصعيداً دراماتيكياً في جهود الإدارة لإضعاف الاحتياطي الفيدرالي، وقد يؤدي إلى سلسلة من العواقب غير المقصودة التي تتعارض بشكل مباشر مع أهداف الرئيس ترامب المعلنة."

وأضافت"من خلال محاولة التأثير على البنك المركزي عبر التهديدات القانونية العدوانية ضد المسؤولين الأفراد، يمكن للإدارة أن تدفع توقعات التضخم إلى أعلى، وتقوض دور الدولار كملاذ آمن، وتؤدي إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات طويلة الأجل مما يزيد من تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي."

"سكب البنزين في كل مكان ثم اللعب بالكبريت لا يؤدي عادةً إلى نتائج جيدة."

قال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شركة تي دي للأوراق المالية، سنغافورة إنه "من المرجح أن تستقبل الأسواق هذا الخبر باعتباره فصلاً جديداً في ملحمة فقدان الاحتياطي الفيدرالي لاستقلاليته".

وأضاف أن أسعار الدولار وأسعار الفائدة تشهد تراجعاً، بينما تشهد أسعار المعادن النفيسة ارتفاعاً. ومن المتوقع أن تكون التأثيرات قصيرة الأجل محدودة.

وفي نهاية المطاف، يخضع الاحتياطي الفيدرالي للمساءلة أمام الكونجرس، وليس أمام الرئيس.

جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كريسيت كابيتال، شيكاجو قال "تنتهي فترة باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو، لذا قد تكون هذه حيلة لإبعاده عن اللجنة تمامًا."

وأضاف "سيشعر المستثمرون بالقلق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل، خاصة وأن جزءًا مما نتوقعه هذا العام ليس مجرد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة أكثر مما يشير إليه الرسم البياني النقطي، ولكن أيضًا التيسير الكمي."

"أي شيء يقوض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ليس جيداً لسندات الخزانة."

داميان بوي، مدير المحافظ الاستثمارية، شركة ويلسون لإدارة الأصول، سيدني

"لقد انحرف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول عن نهجه السابق تجاه تهديدات ترامب، واختار هذه المرة معالجة المشكلة الواضحة التي يتجاهلها الجميع - وهي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يحرك أسعار الفائدة كما يريد الرئيس."

رداً على الإعلان عن تحقيق جنائي، ارتفع سعر الذهب، وتذبذبت أسعار الأسهم، وازداد انحدار منحنى العائد قليلاً. وتتوافق هذه التحركات بشكل عام مع استراتيجية الهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

"لكن الأمر المثير للاهتمام هو أن منحنى العائد قد ازداد انحداراً في البداية (بدلاً من أن يزداد انحداراً)، لأن مستثمري السندات قد اتخذوا وجهة نظر مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي يتحرك بالفعل في نفس اتجاه الرئيس (تخفيضات أسعار الفائدة)، وأن مشتريات إدارة الاحتياطيات (RMPs) من السندات تساعد في كبح تقلبات أسعار الفائدة."