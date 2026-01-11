أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشكل حاليًا أحد أعمدة استراتيجية التنمية الصناعية في البلاد، مشيرًا إلى تحولها من مجرد ممر ملاحي إلى منطقة اقتصادية متكاملة تضم قطاعات صناعية وخدمية ولوجستية متنوعة.

وقال جاب الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، أن الإنجازات المتحققة على أرض الواقع تجسد حلمًا مصريًا قديمًا، موضحًا أن عدد المصانع التي بدأت عملها أو هي قيد الإنشاء في المنطقة يقترب من 190 مصنعًا.

وتابع أن هذه المنشآت تساهم بشكل فعال في خلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة، كما تعمل على إحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة المحيطة، لتصبح بؤرة تنموية مركزية في مخطط الدولة الشامل.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خارطة التنمية المصرية تمتد لتشمل العديد من المناطق الجديدة، موضحًا أن منطقة قناة السويس تحظى بأولوية خاصة لدى الدولة باعتبارها البوابة الأساسية لجذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية الضخمة، والمركز الأكثر وعودًا بالنمو الاقتصادي المتسارع خلال الفترة المقبلة.

ولفت جاب الله إلى أن الزيارات الميدانية المتتالية لرئيس مجلس الوزراء للمنطقة تحمل رسائل مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن هذه الخطوات تبعث برسالة طمأنة قوية بأن الحكومة تدعمهم وتقف خلفهم، وهو ما يعزز من مناخ الثقة ويشجع على ضخ استثمارات إضافية.