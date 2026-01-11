كتبت- ميريت نادي:

انخفضت أسعار الدقيق، وزيت عباد الشمس، والسكر، والمكرونة، واللحوم، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، بينما ارتفعت أسعار العدس، والأرز السائب، والجبن، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.6 جنيه، بتراجع 89 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.93 جنيه، بتراجع 99 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.77 جنيه، بتراجع 1.94 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 95.95 جنيه، بتراجع 2.07 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.44 جنيه، بتراجع 3.74 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 26.98 جنيه، بتراجع 1.69 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 74.07 جنيه، بزيادة 5.9 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.34 جنيه، بتراجع 71 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 113.54 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 411.92 جنيه، بتراجع 10.71 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.21 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 24.92 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو الفول السائب: 55.67 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 129.04 جنيه، بزيادة 6.48 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 286 جنيه، بزيادة 6.18 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.12 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 114.88 جنيه، بتراجع 1.09 جنيه.