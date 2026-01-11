التصديري للصناعات الغذائيه ينظم بعثة تجارية إلى كوت ديفوار تضم 20 شركة

ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى جمهورية كوت ديفوار تضم 15 شركة من الشركات الأعضاء بقطاع الصناعات الغذائية، و5 شركات من قطاع التعبئة والتغليف.

وبحسب بيان للمجلس، يأتي ذلك في إطار تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، وبالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في أبيدجان والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، وبدعم من السفارة المصرية في أبيدجان والسفارة الإيفوارية في مصر.

وتهدف البعثة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، وبناء شراكات مستدامة، والتعرف على فرص السوق الإيفواري الواعدة في قطاعي الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، بحسب البيان.