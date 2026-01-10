إعلان

ارتفاع الفول والدقيق والزيت واللحوم بالأسواق اليوم

كتب : مصراوي

12:28 م 10/01/2026

أسعار الفول

كتبت- ميريت نادي:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، والزيت، والسكر، واللحوم، والفول السائب، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت 10-1-2026، بينما انخفضت أسعار العدس، والأرز السائب، والجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.49 جنيه، بتراجع 65 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 65.92 جنيه، بزيادة 4.78 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.71 جنيه، بزيادة 2.07 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 98.02 جنيه، بزيادة 4.7 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.18 جنيه، بزيادة 1.44 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.67 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65 جنيه، بتراجع 2.99 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.15 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 113.32 جنيه، بزيادة 2.78 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 422.63 جنيه، بزيادة 20.8 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.62 جنيه، بزيادة 14 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 23.88 جنيه، بتراجع 3.27 جنيه.

كيلو الفول السائب: 55.38 جنيه، بزيادة 3.87 جنية.

كيلو الجبن الأبيض: 122.56 جنيه، بتراجع 19.01 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.82 جنيه، بزيادة 1.55 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.12 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 115.97 جنيه، بزيادة 13.89 جنيه.

